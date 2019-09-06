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Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, ağlayan annesine 'Özür dilerim anne' dedi

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 120 polisin 13 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan bir kadın, adliye kapısının önünde ağlayan annesine “Özür dilerim anne” dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 10:41
Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, ağlayan annesine 'Özür dilerim anne' dedi

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ’Sokak satıcılarına’ yönelik yapılan planlı operasyonda toplam 13 adrese operasyon düzenlendi. 3 Eylül tarihinde başlatılan, Özel Harekât Timlerinin de dâhil olduğu toplam 120 polisin katıldığı drone destekli eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli şahıs, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında yakalandı. 2 şüpheli yapılan işlemler sonrası serbest bırakılırken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında önceki tarihlerde içici konumundaki 20 şahsa yasal işlem yapıldı.

Ayrıca Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması eş zamanlı operasyon dâhil soruşturma kapsamında icra edilen tüm planlı çalışmada; 9 bin 182 adet Gerica (sentetik ecza), 2 bin 803 adet Regapen (sentetik ecza), bin 27 adet Lyrica (sentetik ecza), 168 adet Prelica (sentetik ecza), 56 adet Symra (sentetik ecza), 32 adet ibaresiz sentetik ecza, 16 adet Ecstacy uyuşturucu hap, 9 adet Akineton (sentetik ecza), 2 adet Diazepam (sentetik ecza), 4,83 gram skunk, 0,32 gram toz esrar, 1 adet tabanca ve 22 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 30 adet kurusıkı fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 28 adet kartuş ele geçirildi.

“Özür dilerim anne”

Gözaltında bulunan 2’si kadın toplam 10 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri nezaretinde adliyeye getirilen şüpheliler arasında bulunan bir kadının annesinin, “Yaktınız beni yaktınız” şeklinde feryat etmesi üzerine kızı da “Özür dilerim anne” diye karşılık verdi.

Öte yandan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:41
  1. Eskişehir
  2. uyuşturucu

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