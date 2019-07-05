0553 313 94 23

Son paylaşımı yürek burktu

Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu’nda dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kader Tokel’in paylaşımı yürekleri burktu.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:59
Son paylaşımı yürek burktu

Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu’nda dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kader Tokel’in paylaşımı yürekleri burktu.


Karadeniz Sahil Yolu Faroz mevkiinde dün gece saatlerinde sürücüsü belirlenemeyen 61 VY 224 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın içerisinde bulunan Kader Tokel araçtan savruldu. Erzurum Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünde okuduğu öğrenilen genç kız kaza yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan Furkan Tokel, Tuba Tokel, Aleyna Kaya ve Burak Kaya ise yaralandı. Yaralılar 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



“Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı”


Kazada hayatını kaybeden Kader Tokel’in sosyal medyadaki paylaşımı yürekleri burktu. Profilinin açıklama kısmına “Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı” yazısını ekleyen Tokel, kazadan birkaç saat önce hayatını kaybettiği araç içerisinden paylaşım yaptı. “Uğurlar gönlümü, sen bul beni. Yalanlarım, hatalarım başıma dert oldu. Karanlık gecenin içinde kayboldum” sözlerinin okunduğu bir şarkıyı dinleyen Tokel bu anları cep telefonuna kaydederek sosyal medya hesabından “Eğlencemiz hep beraber” etiketiyle paylaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik akımın kapılan atmaca tedavi altına alındı
    1. Elektrik akımın kapılan atmaca tedavi..
    2. Uzmanlar artık üç değil iki öğün..
    3. İBB'de Genel Sekreterlik görevine o..
    4. İki altın kemerli Kırkpınar ağası,..
    5. Osmangazi yollarına makyaj
    6. Antalyaspor'da transfer
    7. Erdoğan'dan başkanlık sistemi mesajı:..
    8. Bakan Mustafa Varank: “TÜBİTAK eliyle,..
    9. İlk hac kafilesi Medine’de
    10. Mısırla sofralara lezzet katacak
    11. Kaymakam Okatan, yol bakım, onarım..
    12. Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye ziyaret
    13. Genç ve kadın girişimcilerden eğitim..
    14. 12 bin 500 metrekarelik alana ay-yıldız
    15. Uzmanlardan sıcak hava uyarı
    16. D-100 Karayolu’nda feci makas kazası..
    17. Başkent’te terör örgütüne darbe
    18. New York’tan kalkan uçakta yangın..
    19. Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu
    20. Muratpaşa’da çocukların sözü geçecek
    21. GRAFİKLİ - Fransa Turu 7 yıl sonra..
    22. Günde çift antrenmanla sınavlara..
    23. Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu
    24. Kur’an okumada yarıştılar
    25. Başkan Ulutaş güreşçileri Kırkpınar’a..
    26. Derby County, takımı Phillip Cocu’ya..
    27. Taşköprü sarımsağında hasat başladı
    28. Denetimler sayesinde trafik kazaları..
    29. Mobilya kâğıt ve orman ürünlerinin..
    30. Neriman Gürel Sağlık Ocağı’nda..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"