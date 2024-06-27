Son örnek Topkapı Üniversitesi! Özel üniversitelerde ücretler cep yakıyor

RECEP YEŞİL

2024-2025 akademik yılı için bazı özel üniversiteler eğitim ücretlerine yüzde 50'nin üzerinde zam yaptı.

Bu durum bazı bölümlerde ise yüzde 100'ü buldu.

Yüzde 10 vade farkı kurnazlığı

Son olarak İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin uyguladığı skandal fiyat politikası hem öğrencilerin hem velilerine tepkisine neden oldu.

Nihat Kırmızı'nın Mütevelli Heyet Başkanı olduğu İstanbul Topkapı Üniversitesi, cep yakan ücretlere bir de yüzde 10 vade farkı kurnazlığını ekledi.

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Akit TV'nin haberine göre; üniversite, ücret ödemelerini kartla yapan velilerden yüzde 10 daha fazla ücret tahsil edildi.

Mağdur olan öğrenciler ve veliler, karşılarından herhangi bir muhatabında bulunmadığını kaydetti.