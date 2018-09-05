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Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Son operasyonda ele geçirilen silah ve kıyafetlerden anlaşılan, 2 terörist her şeyi geride bırakıp kaçmışlar ve bu böyle devam edecek." dedi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:49
Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Son operasyonda ele geçirilen silah ve kıyafetlerden anlaşılan, 2 terörist her şeyi geride bırakıp kaçmışlar ve bu böyle devam edecek." dedi.

Sonel yaptığı açıklamada, Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca önceki gün gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü mensuplarına ait 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör, 3 el bombası, 2 teröriste ait kıyafetler ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini anımsattı.

"ÖRGÜT EN BÜYÜK DARBELERİNİ PEŞ PEŞE ALDI"

İl Jandarma Komutanlığı, MİT ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlardan da aldıkları desteklerle başarılı operasyonlara imza attıklarını ifade eden Sonel, şunları söyledi:

"Tunceli'de terör örgütü son yılların en büyük darbelerini peş peşe aldı. Bu operasyonlarda aralarında ekiplerimiz, İçişler Bakanlığı "terör arananlar" listesinde "kırmızı" kategoride yer alan "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, "Atakan-Mahir" kod adlı İbrahim Çoban ile "turuncu" kategoride 5 ve "gri" kategoride de 11 olmak üzere terör örgütünün sözde üst düzey elemanlarını etkisiz hale getirmeyi başardı. Kentin kırsalı teröristlerden arınıncaya kadar bu operasyonlara devam edilecek. Teröristlere çağrıda bulunuyorum; gelip teslim olup devletin adaletine ve şefkatine sığınsınlar, yoksa yok olup gidecekler."

Terör örgütünün aldığı darbeler sonucunda dağılma sürecine girdiğini belirten Sonel, "Son operasyonda ele geçirilen silah ve kıyafetlerden anlaşılan, 2 terörist her şeyi geride bırakıp kaçmışlar ve bu böyle devam edecek." dedi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:49
  1. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel
  2. İl Jandarma Komutanlığı
  3. MİT
  4. Tunceli Emniyet Müdürlüğü
  5. Panzer Kemal
  6. Medeni Sayılgan
  7. Atakan-Mahir
  8. İbrahim Çoban

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