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Son yayımlanan OHAL KHK'sı ile 18 bin kişi ihraç edildi

Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 06:44
Son yayımlanan OHAL KHK'sı ile 18 bin kişi ihraç edildi

Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. 

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 

- 701 Sayılı KHK ile Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetlerinden bin 949 subay ve astsubay ihraç edildi.

- OHAL kapsamındaki 701 sayılı KHK ile Adalet Bakanlığından aralarında hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da bulunduğu 1052 kişi ihraç edildi.

- OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi.

- 701 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 personel ihraç edildi.

- OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi.

- OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi.

- Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı.

- Diyanet İşleri Başkanlığından 240, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan bin 52, Dışişleri Bakanlığından 38, İçiçleri Bakanlığından 31 kişi ihraç edildi.

İHRAÇ EDİLEN İSİMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Son OHAL KHK'sı ile ihraç edilenlerin tam listesi Son OHAL KHK'sı ile ihraç edilenlerin tam listesi Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. İşte son OHAL KHK'sı ile ihraç edilenlerin sıralı tam listesi... GALERİYE GİT

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 06:44
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