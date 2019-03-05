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Son mecliste öğrenci yurduna yer tahsis ettiler

Ödemiş Belediye Meclisi’nin 2014-2019 dönemindeki son meclis toplantısı gerçekleştirilirken, son meclis toplantısında, ilçede Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilmesi planlanan öğrenci yurdu için yer tahsisi yapıldı.

05 Mart 2019 Salı 13:17
Son mecliste öğrenci yurduna yer tahsis ettiler

Ödemiş Belediye Meclisi’nin 2014-2019 dönemindeki son meclis toplantısı gerçekleştirilirken, son meclis toplantısında, ilçede Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilmesi planlanan öğrenci yurdu için yer tahsisi yapıldı.


Nisan ayında yeni başkanı ve çoğunluğu değişmiş üyeleriyle toplanacak Ödemiş Belediye Meclisi, 2014-2019 döneminin son toplantısını yaptı. Toplantıda ilk olarak Üç Eylül Mahallesi’nde kız ve erkek öğrenci yurtlarının inşası için yer tahsisi konusunda geçen ay imar ve hukuk ortak komisyonuna sevk edilen gündem maddesi görüşüldü. İmar ve hukuk ortak komisyonunun Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yurt yapımı için yer tahsisi yönündeki oy birliği ile aldığı karar Ödemiş Belediye Meclisi’nden de oy birliği ile geçti.


25 yıl içerisinde bina yapılması şartıyla yer tahsisi kararı aldıklarını hatırlatan Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yurt yapımı için yeni dönemde hazırlanacak protokolde bu şartın mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı. Badem, “İlçemizde öğrenci yurdunu karşılayacak araziyi 25 yıl içerisinde bina yapılması şartıyla bakanlığımıza tahsis ettik” dedi.



Bademli Barajı’nda ücret tarifesi belirlendi


İZSU’nun Üçkonak’ta tesis kurmak üzere yer tahsisi talebi de oy birliği ile meclisten geçti. İşletmesi belediye tarafından yapılan Bademli Barajı’ndaki sulama ücret tarifesi de Devlet Su İşleri’nin belirlediği taban tarifeye uyumlu şekilde kabul edildi.


Günlüce ve Bıçakçı’nın Ovacık Yaylası’nda içkili yer bölgesi belirlenmesi talebi konusu da son meclis toplantısında görüşüldü. İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen güvenlikle ilgili görüş doğrultusunda Bıçakçı Ovacık Yaylası’ndaki bir işletme için gelen içkili yer bölgesine dahil edilme talebi reddedilirken Günlüce’de rahvan at yarışlarının yapıldığı belediyeye ait tesis içkili yer bölgesine oybirliği ile dahil edildi.


Belediye’ye ait Kadınlar Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi ile Kadın Yaşam Merkezi’ndeki; fitness, havuz, sauna ücret tarifesi de gelecek ay ki meclis toplantısında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na oy birliği ile sevk edildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:17
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