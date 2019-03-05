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Son mecliste duygusal anlar yaşandı

Düzce Belediye Meclisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde döneminin son toplantısını yaptı.

05 Mart 2019 Salı 15:28
Son mecliste duygusal anlar yaşandı

Düzce Belediye Meclisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde döneminin son toplantısını yaptı. 2014-2019 dönemi meclis üyeleri toplantı sonunda veda pastası kesti.


Düzce Belediye Meclisi 2014-2019 dönem üyeleri 31 Mart Yerel Seçimler öncesi son toplantısında duygusal anlar yaşadı. AK Parti’li ve MHP’li meclis üyelerinin katıldığı toplantı sonunda düzenlenen veda töreninde meclis üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı pasta kesildi.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın başkanlığında toplanan son meclise MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ile İYİ Parti-CHP Düzce Belediye Başkan Adayı Ömer Küçük de katıldı. Konuk olarak toplantıyı izleyen Bıyık ve Küçük, 5 yıl boyunca Düzce için emek veren meclis üyelerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:28
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