0553 313 94 23
impression

PKK'nın son kurbanı oldu! İnfaz ettiler

Çaresiz baba Hacı Biçer’in çabaları, eli kanlı terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı kızı Pınar’ı kurtarmaya yetmedi. Hain örgüt, genç kızın geçen yıl öldüğünü açıkladı. Ölüm haberinin bir yıl sonra duyurulması örgüt içi infaz şüphesini doğurdu.

01 Kasım 2018 Perşembe 08:00
PKK'nın son kurbanı oldu! İnfaz ettiler

Bölücü terör örgütü PKK'nın son kurbanı Çorumlu Pınar Biçer (21) oldu. Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi İktisat Fakültesi 2. sınıfta okurken 2015 yılında terör örgütü tarafından kandırılarak dağa çıkarılan 21 yaşındaki Pınar Biçer'in babası Hacı Biçer kızını kurtarmak için çok uğraştı. Ancak babanın mücadelesi kızını kurtarmaya yetmedi.

Sabah gazetesinin haberine göre, hain örgüt, dün bir açıklama yapıp Pınar'ın Kandil'e düzenlenen hava harekâtında 1 yıl önce öldüğünü açıkladı. Ancak güvenlik güçleri, örgütün hep aynı taktiği yaptığını, Pınar'ın ölüm haberinin bir yıl sonra duyurulmasının örgüt içi infaz şüphesini artırdığına dikkat çektiler.

İnfazlar telsizde

Ölen PKK' teröristlerin son 2-3 yıl içinde zorla dağa çıkarılan kişiler olduğu, isimlerinin daha önce açıklanmayıp, ailelerin tepkisi üzerine 1 yıl sonra açıklanmasının infaz ihtimalini güçlendirdiği belirtiliyor. Terör örgütü geçmiş yıllarda örgütten kaçmak isteyen çok sayıda teröristi öldürüp ardından, "çatışmada öldü" diye açıklama yapmıştı. Bunlardan bazıları şöyle:

RABİA K.: Zozan Tolhildan kod adlı kadın terörist, Kandil'de uğradığı taciz ve tecavüz sonucu infaz edildi. Örgüt, bir süre sonra hava harekâtıyla öldürüldüğünü duyurup şehit ilan etti.

SELMA D: Bitlis kırsalında kış üslenmesinde bir erkek teröristle yaşadığı ilişki sonrasında sözde kurulan mahkemede yargılanıp hakkında ölüm kararı verildi. Selma D. aynı gece silahıyla bulunduğu mağarada intihar etti.

Erzurum kırsalında faaliyet yürüten Fırat Koçhan, Nedim Aslan, Orhan Kaya da terör örgütünden kaçmak isterken 2016'da kurşuna dizilerek öldürüldükten sonra cesetleri bir kuyuya atılmıştı.

Güvenlik güçlerinin cesetleri bulmasından sonra örgütün sözde Erzurum Eyalet sorumlusunun telsizle diğer teröriste "operasyonda olmuş gibi duyurun" dediği ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 08:00
  1. Tekirdağ
  2. Erzurum
  3. Çorum
  4. Bitlis
  5. pkk
  6. Pınar Biçer

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ramazan Taşaltın Harran Üniversitesi Rektörlüğünden istifa etti
    1. Ramazan Taşaltın Harran Üniversitesi..
    2. 88 eski polis hakkında gözaltı kararı
    3. Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! Ölü..
    4. 'Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak..
    5. Ayı saldırısına uğrayan Tüfekçi: Bir..
    6. Meclis'te CHP'lileri çıldırtan sözler!..
    7. Melih Gökçek yeniden AK Parti’nin..
    8. Cemal Kaşıkçı'nın cesedi asitte..
    9. İzmir'de Teğmen beylik tabancasıyla..
    10. Yılmaz Vural'dan bomba ifadeler!
    11. CHP-HDP ittifakının hedefinde..
    12. 5 ton 239 gram esrar ele geçirildi
    13. Kaşıkçı, olaydan 15 gün önce..
    14. Mezarlıkta dehşete düşüren olay!
    15. Trans yağlar hangi hastalığa neden olur?
    16. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı..
    17. İşinden ayrılan çalışan 5 yıl içinde o..
    18. Dolar bugün ne kadar?
    19. İran ile ABD arasında tansıyon..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri