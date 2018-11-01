PKK'nın son kurbanı oldu! İnfaz ettiler

Bölücü terör örgütü PKK'nın son kurbanı Çorumlu Pınar Biçer (21) oldu. Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi İktisat Fakültesi 2. sınıfta okurken 2015 yılında terör örgütü tarafından kandırılarak dağa çıkarılan 21 yaşındaki Pınar Biçer'in babası Hacı Biçer kızını kurtarmak için çok uğraştı. Ancak babanın mücadelesi kızını kurtarmaya yetmedi.



Sabah gazetesinin haberine göre, hain örgüt, dün bir açıklama yapıp Pınar'ın Kandil'e düzenlenen hava harekâtında 1 yıl önce öldüğünü açıkladı. Ancak güvenlik güçleri, örgütün hep aynı taktiği yaptığını, Pınar'ın ölüm haberinin bir yıl sonra duyurulmasının örgüt içi infaz şüphesini artırdığına dikkat çektiler.

İnfazlar telsizde

Ölen PKK' teröristlerin son 2-3 yıl içinde zorla dağa çıkarılan kişiler olduğu, isimlerinin daha önce açıklanmayıp, ailelerin tepkisi üzerine 1 yıl sonra açıklanmasının infaz ihtimalini güçlendirdiği belirtiliyor. Terör örgütü geçmiş yıllarda örgütten kaçmak isteyen çok sayıda teröristi öldürüp ardından, "çatışmada öldü" diye açıklama yapmıştı. Bunlardan bazıları şöyle:



RABİA K.: Zozan Tolhildan kod adlı kadın terörist, Kandil'de uğradığı taciz ve tecavüz sonucu infaz edildi. Örgüt, bir süre sonra hava harekâtıyla öldürüldüğünü duyurup şehit ilan etti.



SELMA D: Bitlis kırsalında kış üslenmesinde bir erkek teröristle yaşadığı ilişki sonrasında sözde kurulan mahkemede yargılanıp hakkında ölüm kararı verildi. Selma D. aynı gece silahıyla bulunduğu mağarada intihar etti.



Erzurum kırsalında faaliyet yürüten Fırat Koçhan, Nedim Aslan, Orhan Kaya da terör örgütünden kaçmak isterken 2016'da kurşuna dizilerek öldürüldükten sonra cesetleri bir kuyuya atılmıştı.



Güvenlik güçlerinin cesetleri bulmasından sonra örgütün sözde Erzurum Eyalet sorumlusunun telsizle diğer teröriste "operasyonda olmuş gibi duyurun" dediği ortaya çıkmıştı.