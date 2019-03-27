ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarihi geçmiş ilaç kullanmak insan sağlığına zararlı. Ama son kullanma tarihi geçmiş CHP zihniyeti memleket için zararlı." dedi.

Çelik, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimlere kısa süre kaldığını anımsattı.

Kararsız, küskün, kırgınların ikna edilerek sandığa götürülmesi gerektiğini belirten Çelik, diğer partilerin tabanındakilere ulaşacaklarını söyledi.

İlçe belediyesinin geçmiş dönemde Seyhan'ı ihmal ettiğini dile getiren Çelik, "Bizim memleketimizde birinci sınıf, ikinci sınıf vatandaş yoktur. Türkiye'de hepimiz birinci sınıf vatandaşız. Maalesef, Seyhan’da üzülerek görüyorum ki birinci, ikinci, üçüncü sınıf mahalleler diye bölünmüş. Bazı mahallelere birinci sınıf hizmet giderken bazılarına ikinci, bazılarına ise üçüncü sınıf, hiç hizmet gitmeyen mahalleler var. En büyük arzum, amacım inşallah Fikret Yeni Seyhan'da başkan olduğu zaman gerçekten çağdaş, modern, gönül belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Seyhan'da bütün mahalleler birinci sınıf hizmet alacak. Seyhan'daki bütün vatandaşlarımız birinci sınıf hizmet almayı hak ediyor." diye konuştu.

Karşılarındaki ittifakı eleştiren Çelik, şöyle devam etti:

"Karşıdaki ittifakın parti yöneticilerini yanlış işler yaptıkları için yanlış ilişkilere giriştikleri için eleştiriyoruz. Ama bütün partilerin tabanlarındaki kardeşlerimiz, hepimiz kardeşiz. Adlarımız, kökenlerimiz, köklerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim siyasetimizde ayrıcalıklı vatandaş, ayrıcalıklı olmayan vatandaş yok. Bizim siyasetimizde birinci sınıf, ikinci sınıf vatandaş yok. Onun için Seyhan'da da birinci sınıf hizmet alan mahalle, ikinci sınıf hizmet alan mahalle anlayışını kaldıracağız. Karşımızdaki ittifakı oluşturan partileri, yöneticilerini ve siyasetlerini eleştiriyoruz. Ama tabanlarındaki kardeşlerimize hep beraber ulaşmalıyız. Onlara 'Bu sefer Seyhan'ın gerçekten hizmet alması için, çok ileri gitmesi, modern belediyecilikle tanışması için Fikret Beyi başkan yapmalıyız' demeliyiz."

Çelik, bir CHP'li Belediye Başkan adayının "tarihi geçmiş ilaç" vaadini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde CHP zihniyetini çok iyi anlatan bir olay yaşandı. Bir belediye başkanı tarihi ilaçları toplar da başkalarına dağıtır mı? Normal akılla bakarsanız böyle birşey olmaz, normal değil. CHP zihniyeti, CHP yöneticilerinin zihniyeti açısından bakarsanız bu gayet normal. Tarihi geçmiş ilaç kullanmak insan sağlığına zararlı. Ama son kullanma tarihi geçmiş CHP zihniyeti memleket için zararlı. Özellikle bu mahallelerdeki kardeşlerimizin bu son kullanma tarihi geçmiş siyaseti sandığa gömeceğinden hiçbir kuşku duymuyorum. Böylece CHP tabanındaki kardeşlerimizi de bu köhne zihniyetten hep beraber kurtarmış olacağız. Bu zihniyetin aday seçme metodu da bu."

Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına da değinen Çelik, "Bu cani bizim tarihimize saldırıyor, Cumhurbaşkanımıza saldırıyor, İstanbul'un vatanımız olmasına saldırıyor. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürürseniz Türkiye'yi durdurursunuz' diyor. Bu caniler, insanlık, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları niye Cumhurbaşkanımıza düşmanlık yapıyor, Türkiye'ye düşmanlık yapıyor? Çünkü, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'mizin büyüdüğünü, ilerlediğini ve birçok engeli aşacağını görüyorlar. Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye düşmanlık yapanlara 31 Mart'ta sandıkta Türkiye'nin demokrasinin gücünü gösteren güçlü bir cevap vermemiz lazım." diye konuştu.

Çelik, kalan 3 günü iyi değerlendirip herkese ulaşacaklarını ve Seyhan'da en güçlü zafere imza atacaklarını söyledi.