Son kullanma tarihi geçen güneş krem, kullanılabilecek! Makaslara, mutfağa kesin çözüm! Konusunda ilave bilgi

Birçoğumuz güneş kremini son kullanma tarihi geçince çöpe atarız. Oysa güneş kremi evde farklı şekillerde kullanılabilir. Tuhaf gelebilir ama güneş kremi bazen bir makasta bazen de çatal bıçaklarda etkili olabilir. İşte tarihi geçen güneş kremini kullanma yöntemleri...

Tarihi geçen güneş kremi evde çok amaçlı kullanılabilir. Güneş kremi cildi parlattığı gibi bazı eşyaları da parlatıyor. Hatta inatçı lekeleri bile çıkarıyor.

TARİHİ GEÇEN GÜNEŞ KREMİNİ KULLANMA YÖNTEMLERİ

Kullanmadığımız ya da son kullanma tarihi geçen ürünleri genelde çöpe atarız. Bunlardan biri de güneş kremi. Cilt konusunda haklı olabilirsiniz fakat ürünü başka şekillerde de kullanabilirsiniz.

İnatçı etiketleri çıkartır

Bazı güneş koruyucu maddeler şişelerdeki kalıcı etiketleri kaldırabilir. Bunu yapmak için, uygulama yapılacak yüzeye az miktarda güneş kremi sürmeniz ve ardından çıkartmayı kolayca çıkarmak için bir bezle ovalamanız yeterlidir.

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Makasları keskinleştirir

Son kullanma tarihi geçen güneş kremini makası keskinleştirmek için kullanabilirsiniz. Bu numara için, güneş kremini bir bezle makasın yapışkan bıçaklarına sürtebilir ve tüm kirlerden kurtulabilirsiniz.

Çatal bıçak takımlarını parlatır

Güneş kremi oksidasyonun etkileriyle mücadelede etkilidir. Bu nedenle gümüş objelerinizde kullanabilirsiniz. Parlatmak istiyorsanız, kremi mikrofiber bir bezin üzerine dökün ve silin. Ardından kalıntıyı kuru bir bezle çıkarın.

Güneş kremi deriyi parlatır

Güneş yanığını önlemek için güneş kremi kullanılırken, serbest radikallerle savaşan bu ekranın yağlı dokusu ceket, çanta veya koltukların derisini parlatmak için idealdir. Mat yüzeye sürdüğünüz makyaj temizleme pedine dökerek kullanabilirsiniz.