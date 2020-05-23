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Korona Virüs

Son koronavirüs anketi dikkat çekti: Yüzde 55’lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafe ve restoranların, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden açılması gündeme gelmişken, dikkat çeken bir araştırma yapıldı. 9 büyük ilde yapılan çalışmada, vatandaşların yüzde 55’lik kesimi, yeni normalleşme sürecinde kafe ve restoranlara gitmeyeceği görüşünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:41:00 -
Son koronavirüs anketi dikkat çekti: Yüzde 55’lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetildiği yeni normalleşme sürecinde vatandaşların yüzde 55'i kafe ve restoranlara gitmemeye devam edecek.

Kuantum Araştırma Online Tüketici paneli üzerinden 9 büyük ilde yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 55'lik kesimi, yeni normalleşme sürecinde kafe ve restoranlara gitmeyeceği yönünde görüş bildirdi.

600 katılımcı ile yapılan çalışmada; katılımcıların normalleşme sürecinde, daha önce belli periyotlar ile gittikleri kafe ve restoranlara gitme davranışlarını benzer şekilde devam ettirip ettirmeyeceklerini incelendi.

Yüzde 55’lik kesim, kafe ve restoranlara gitmeyeceğini belirtirken, katılımcıların yüzde 24’ü gidecekleri yönünde görüş bildirdi. Yüzde 21’lik kesim ise kararsız bir tutum sergiledi.

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