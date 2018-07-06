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Son KHK yayınlandı mı? Yeni KHK ihraç listesinde kimler var?

Başbakan Yıldırım, bugünü işaret ederek, OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyeti uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemelerin yer alacağı son KHK’yı bugün yayımlayacaklarını bildirmişti. Peki en son KHK yayınlandı mı? Son KHK ihraç listesi yayınlandı mı? Son KHK'da hangi düzenlemeler yer alacak? İşte son KHK ile düzenlemeler

06 Temmuz 2018 Cuma 12:47
Son KHK yayınlandı mı? Yeni KHK ihraç listesinde kimler var?

FETÖ darbe girişiminden sonra 7kez uzatılan OHAL 18 Temmuz itibariyle sona erecek. Başbakan Binali Yıldırım, OHAL kalkmadan önce son kez KHK yayınlanacağını açıkladı. Peki en son KHK yayınlandı mı? Son KHK ihraç listesi yayınlandı mı? Son KHK'da hangi düzenlemeler yer alacak? İşte son KHK ile düzenlemeler

Başbakan Binali Yıldırım’ın işaretini verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesi son KHK’nin yayınlanacağını duyurmuştu. Son KHK Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı mı?, Son KHK listesine göre ihraç edilenlerin listesinde kimler var?, Yeni ve son KHK ile kaç kişi kamu kurumlarından ihraç edildi?, KHK ihraç listesi TSK, Bakanlıklar listesi açıklandı mı?, Son KHK yayınlandığında detayları sizlerle paylaşacağız. Ankara kulislerine göre son KHK ile 10 bin üzerinde kişi ihraç listesinde yer alacak.

KHK NEDİR? KGK NE İŞE YARAR? KHK'YI KİM ÇIKARTIR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz. Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir. Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır.

 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:47
  1. Ankara
  2. Son KHK yayınlandı mı?
  3. Yeni KHK ihraç listesinde kimler var?
  4. Son KHK Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı mı?
  5. Son KHK listesine göre ihraç edilenlerin listesinde kimler var?
  6. Yeni ve son KHK ile kaç kişi kamu kurumlarından ihraç edildi?
  7. KHK ihraç listesi TSK
  8. Bakanlıklar listesi açıklandı mı?

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