KHK ile kapatılan dernekler hangileri? 701 sayılı KHK'yla kapatılan dernek isimleri

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 18 bin 632 personel ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 4 vali yapdımcısı, 4 kaymakam ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998, Adalet Bakanlığı'ndan 1 bin 52, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 658 kişi ihraç edildi. Bunun yanında Olağanüstü Hal kapsamında KHK ile Furkan İlim ve Hizmetleri Derneğinin de aralarında olduğu 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı. İşte Son KHK ile kapatılan dernekler...

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK'nın ardından bir daha OHAL'in de uzatılmaması bekleniyor. 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli derneklerin kapısına kilit vuruldu. Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman), Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara), Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara), Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara), Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep), Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş), Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş), Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis), Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli), Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya), Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun) ile Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa) kapatıldı.