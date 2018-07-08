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Son KHK ile ihraç edilen Vali yardımcısı Kamil Aksoy kimdir?

OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK’da ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymamak yer aldı. İhraç edilenler arasında bulunan vali yardımcısı Kamil Aksoy kimdir? Kamil Aksoy nerede görev yapıyordu?

08 Temmuz 2018 Pazar 15:27
Son KHK ile ihraç edilen Vali yardımcısı Kamil Aksoy kimdir?

 OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK’da ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymamak yer aldı. İhraç edilenler arasında bulunan vali yardımcısı Kamil Aksoy kimdir? Kamil Aksoy nerede görev yapıyordu?

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Vali Yardıcmısı Kamil Aksoy'un görev yarı Erzincan'dı.
 
KAMİL AKSOY KİMDİR?

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Göksun’da, liseyi Kahramanmaraş’ta tamamladı. 2007 yılında ODTÜ İİBF iktisat bölümünden mezun oldu. Mezuniyetine müteakip bir süre Türkiye Kalkınma Bankasında uzman yardımcısı olarak çalıştı. 2009 yılında Gaziantep Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap eden Kaymakam Aksoy sırasıyla Mecitözü (Çorum) ve Akseki (Antalya) ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Yurtdışı stajı çerçevesinde 1 yıl Paris Sorbonne’da Fransızca eğitimi aldı. 1 ay süresince Nantes Bölge Valiliğinde Fransız İdare Sistemi ile ilgili çalışmalar yaptı. 2012-2015 yılları arasında Kayseri ilinin Pınarbaşı ilçesinde görev yapan Kaymakam AKSOY, İçişleri Bakanlığının 28.06.2015 tarih ve 2015/398 sayılı Müşterek Kararnamesi ile Erzurum’un Karayazı ilçesine atanmıştır.  İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Kaymakam AKSOY, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 15:27
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