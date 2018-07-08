Son KHK ile ihraç edilen vali yardımcısı Duran Eryılmaz kimdir? Duran Eryılmaz nerede görev yapıyordu?

OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK’da ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymamak yer aldı. İhraç edilenler arasında bulunan vali yardımcısı Duran Eryılmaz kimdir? Duran Eryılmaz nerede görev yapıyordu?

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Vali Yardıcmısı Duran Eryılmaz Yozgat'da görev yapıyordu. OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı KHK ile kamudan ihraç edilen 18 bin 632 personel arasında 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam da yer aldı. Meslekten ihraç edilen vali yardımcılarından Duran Eryılmaz, 'FETÖ'nün mülkiye büyük bölge yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmış, dün çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Yozgat eski Vali Yardımcısı Eryılmaz, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki işlerinin bitmesinin ardından operasyon kapsamında gözaltına alınanlar Erzurum Adliyesi'ne sevk edilirken; savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hekimliğine çıkartılan Eryılmaz serbest bırakılmıştı.