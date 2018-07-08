Son KHK ile ihraç edilen Kaymakam İbrahim Halil Şivgan kimdir? İbrahim Halil Şivgan nerede görev yapıyordu?

OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK’da ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymamak yer aldı. İhraç edilenler arasında bulunan kaymamak İbrahim Halil kimdir? İbrahim Halil nerede görev yapıyordu?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Kaymakam İbrahim Halil Şivgan'ın görev yarı Ankara'nın Bala ilçesiydi.