Son KHK ile ihraç edilen Kaymakam İbrahim Halil Şivgan kimdir? İbrahim Halil Şivgan nerede görev yapıyordu?
OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK’da ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymamak yer aldı. İhraç edilenler arasında bulunan kaymamak İbrahim Halil kimdir? İbrahim Halil nerede görev yapıyordu?08 Temmuz 2018 Pazar 15:52
OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK’da ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymamak yer aldı. İhraç edilenler arasında bulunan kaymamak İbrahim Halil kimdir? İbrahim Halil nerede görev yapıyordu?
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Kaymakam İbrahim Halil Şivgan'ın görev yarı Ankara'nın Bala ilçesiydi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Mayıs 2018'de gözaltına alınmasının ardından Samsun'a getirilen Kaymakam İbrahim Halil Şivgan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Şivgan, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra açığa alınmıştı.
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