Son kez uyardı! İslam Memiş’ten ‘dolar’ tahmini! Gram altın mı, yoksa...

2022’nin son günlerinde yatırımlarına yön vermek isteyen vatandaşlar dolar, euro ve altın fiyatlarının ne yönde seyir izleyeceğini merak ediyorlar. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2023 beklentilerini açıkladı.

“Dolar tarafında bir zayıflama bekliyorum ancak bu “çok sert düşecek, çökecek” anlamına gelmiyor” diyen Memiş, “doları olanlar aman dikkat” diyerek yatırımcıları uyardı.

”DOLAR DÜNYADA DEĞER KAZANDI”

2022 yılına 13,25 liradan başlayan dolar/TL kuru, bugün 18,66 lira seviyelerinden işlem görüyor. Serbest piyasalarda ise bu tutar 18,77 lira. Yani 2022 yılında dolar dünyada değer kazandı.

SON KEZ UYARDI

İslam Memiş dolar bozduracak olan vatandaşları son kez uyardı. Memiş açıklamasında şunları dile getirdi; “Dolar tarafına aman dikkat edin. Dolar tarafından çıkacak olan arkadaşlarımızın; dolarla parite üzerinden farklı enstrümanlara geçecek olanlara, euro olabilir, sterlin olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir, sonuçta parite ile işlem yaptığımız için TL üzerinden işlem yapmadığımız için özellikle dolar tarafındaki arkadaşları son kez uyarıyorum. Zirve noktalardayız dikkat etmek gerekiyor. Tabi ki bu işlemlerle parite üzerinden olacağı için 18,81 TL olan dolar kuru var karşınızda. Dikkat edilmesi gerekiyor.”

ALTIN, GÜMÜŞ, EURO 2023’TE ŞANSLI

Memiş açıklamasında; 2022’de dolar karşısında değer kaybetmiş ne varsa 2023’te eski değerini almasını bekliyorum diyerek; altın, gümüş, euro, sterlin gibi enstrümanlar 2023’te bana göre şanslı açıklamasında bulundu.

DOLARDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

İslam Memiş dolar tarafında da bir zayıflama beklediğini ancak bunun “çok sert düşecek, çökecek” anlamı taşımadığını dile getirdi.

2023 için planlama yapanlar, yılın ilk yarısında dikkat etmeli diyen Memiş, ‘Bence dolar tarafında bugünler son çıkış’ diye konuştu. Kademeli geri çekilmelerde doların 16,50-16,30-16,10 seviyelerini göreceğini de aktardı.