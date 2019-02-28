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Son kamu personel alım 2019 ilanları son dakika Mart ayı kamu personel alımı başvurusu

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşlar kamu personeli alım ilanlarını yakından takip etmekte. Devlet Personel Başkanlığı Şubat-Mart aylarında kamuya alınacak personel alımlarına ilişkin son dakika ilanı yayınladı.Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı sözleşmeli bilişim personel alım sınavı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli astsubay alımları, Vakıflar Genel Müdürlüğü alımları, TÜBİTAK personel alımlarına ilişkin başvuru şartları açıklandı. İşte mart ayına ilişkin kamu alım ilanları.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:05
Son kamu personel alım 2019 ilanları son dakika Mart ayı kamu personel alımı başvurusu

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşlar kamu personeli alım ilanlarını yakından takip etmekte. Devlet Personel Başkanlığı Şubat-Mart aylarında kamuya alınacak personel alımlarına ilişkin son dakika ilanı yayınladı.  Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı sözleşmeli bilişim personel alım sınavı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli astsubay alımları, Vakıflar Genel Müdürlüğü alımları, TÜBİTAK personel alımlarına ilişkin başvuru şartları açıklandı. İşte mart ayına ilişkin kamu alım ilanları...

İŞKUR, Gençlik ve Spor Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 personel alımı için geri sayım başladı.  Fakat, Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı kura çekimi hakkında bir duyuru yapıldı. Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilecektir." denildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı sözleşmeli bilişim personel alım sınavı

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin EK 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2018 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli astsubay alım

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının erkek/kadın muvazzaf/sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek/kadın sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla ön başvurular 25 Şubat - 13 Mart 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri alım yapılacak Muvazzaf/Sözleşmeli branşları, alım şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan “2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2019 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir.

Kamu alım ilan başvuruları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:10
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