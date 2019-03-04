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Son isteği yerine geldi

Bilecik’in Bayırköy beldesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mehmet Kayadelen’in son isteği olan mevlit okutulması yerine getirildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:04
Son isteği yerine geldi

Bilecik’in Bayırköy beldesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mehmet Kayadelen’in son isteği olan mevlit okutulması yerine getirildi.


Geçtiğimiz günlerde vefat eden belde sakinlerinden Mehmet Kayadelen için okutulan mevlide Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve çok sayıda seveni katıldı. Başkan Yaman, son hastane ziyaretinde merhum Mehmet Kayadelen’in bir isteği olduğunu söyleyerek, "Son hastane ziyaretimde bana ’başkanım bir mevlit okutup şöyle çevremizi toplayıp bir şeyler ikram etsek pek güzel olacak’ demişti. Bugün dediği oldu ama aramızda kendisi yoktu. Geçen hafta aramızdan ayrılan bana her zaman öz ağabey gibi davranan Aylin Gönül ve Yaşar Kayadelen kardeşlerin saygı değer babaları Mehmet Kayadelen için okutulan mevlide katıldık. Rabbim kabul etsin mekanı cennet olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:04
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