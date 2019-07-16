Son hedik ustası toprağa verildi Ordu’da yarım asırdır kar ayakkabısı yapan ve mesleğinin son temsilcisi olan Salih Çapa, toprağa verildi.

Ordu’da yarım asırdır kar ayakkabısı yapan ve mesleğinin son temsilcisi olan Salih Çapa, toprağa verildi.

Kabadüz ilçesi Turnalık Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Salih Çapa, yaptığı kar ayakkabısı hediklerle ve yardımsever kişiliğiyle tanınan sevilen kişiydi.

Dün hayatını kaybeden Çapa, Turnalık Camisi’nde öğle namazdan sonra kılınan cenaze namazının ardından dualar ile son yolculuğuna uğurlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.