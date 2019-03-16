Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce başladı

Alaaddin Kısa

Haçlı Savaşlarının son perdesi yıllar önce Soğuk Savaşın bitmesiyle oluşturulan yeni konseptle başladı. Bu anlayışa göre İslam’la savaş başlayacaktı. Sahte örgütler kurulacak ve bunlar üzerinden İslam’a karşı savaş açılacaktı. Haçlı Dünyası’nı bu tuzağa Yahudi ve Siyonist Lobisi çok kolay çekti.

11 Eylül olayları bu savaşı başlatmıştı. Hristiyan Dünyası zaten Papaz tecavüzleriyle sarsılırken İslam’ın yükselişi karşısında bir türlü toparlanamıyorlardı. Hristiyan Dünyası’nı yeniden eski Haçlı Ruhuna kavuşturmak için Yahudiler ve işbirlikçilerince birçok tuzak kuruldu. Sönmüş ve küllenmiş olan Haçlı Ruhuna bir nefes verebilme gayretiyle Yeni Zelanda’da arkasında kesinlikle Siyonistlerin olduğuna inandığım bir eylem gerçekleştirilmiştir.

Böylece yaklaşık 100 yıldır süren Hristiyan ve Müslüman geçici barışı bitirilecektir. Bu barış bittiğinde Hristiyan ve Yahudiler Müslümanlara karşı HAÇLI SEFERLERİNİ birlikte başlatılacaktır. Anlaşılan kuklalarla yapamadıkları işleri kendi elleriyle yapmayı deneyeceklerdir. Türkiye uyanmakta olan bu Haçlı Ruhuna karşı İSLAM RUHUNU uyandırmalıdır. Aksi halde tüm Dünya’da nerde bir Müslüman varsa tehlike altında olacaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğanİslam Dünyasının tabii lideri olarak küfre ve zulme karşı uyanış hareketini başlatmalıdır. Tüm Müslümanlar kendilerini bu saldırılardan korumak için öz güvenlik teşkilatları kurmalıdırlar. Eğer o caminin önünde bir koruma görevlisi olsaydı bu katliam zor olurdu.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan İslam Coğrafyasının her yerinde olan olaylara müdahale etmek zorundadır. Çünkü oradaki ateş bir gün bizi ocağımızda yakabilir. Çanakkale Savaşında Avustralya ve Yeni Zelanda’dan birçok Haçlı ölmüştü. Haçlı Ruhunu yeniden uyandırmak isteyen güçler bu tür saldırılarla aslında yeni mezarlarını hazırlıyorlar. Ey Haçlı ve Siyonist Ruhlar! Türk Milleti hasta adam dediğiniz millet değil!

Siz de o eski Haçlı değilsiniz. Kendinizi bir şey sanıp da barışı bozarsanız sonunuz yeni bir Selahaddin Eyyubi ile karşılaşmak olacaktır.