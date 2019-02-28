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"Son haciz" operasyonunda polis servet kurtardı

Adana polisi 7 ilde yapılan "son haciz" operasyonunda kendilerini "icra müdürlüğünden" arıyor gibi yapıp kamu kurum çalışanı ve müdürlerini dolandıran 33 zanlıyı gözaltına alırken 450 bin liralık dolandırıcılığın da önüne geçti.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:15
"Son haciz" operasyonunda polis servet kurtardı

Adana polisi 7 ilde yapılan "son haciz" operasyonunda kendilerini "icra müdürlüğünden" arıyor gibi yapıp kamu kurum çalışanı ve müdürlerini dolandıran 33 zanlıyı gözaltına alırken 450 bin liralık dolandırıcılığın da önüne geçti.


Adana Emniyet Müdürlüğü Yankescilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini "icra müdürlüğünden" arıyor gibi gösterip kamu kurum çalışanları ve müdürlerine icradaki araçları daha ucuza satıyor gibi gösterip dolandıran bir çetenin olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dolandırıcılık çetesinin A.Ç. isimli bir lideri olduğu ve çeteyi İzmir’den yönettiği de belirlenince örgüt teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan takip sonucunda iddiaya göre çetenin daha önceden yaklaşık 80 kamu kurum çalışanı ve müdürüne telefonla ulaşarak kendilerini ‘icra müdürlüğü’nde çalışıyor gibi göstererek, “Sen devlet memurusun, sana bir güzellik yapacağım. Bu aracı, piyasa değerinin altında almanı sağlayacağım. Ancak ihale bedelini yatırman gerek” diyerek, 550 bin lira dolandırdığı tespit edildi.


Polis çeteyi takibe aldıktan sonra aynı yöntemle 65 kamu kurum ve müdürünü 450 bin lira dolandırmaktan kurtardı. Yapılan bu takiplerden sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Adana merkezli 7 ilde çete lideri A.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 38 zanlının yakalanması için talimat verdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri talimat gereği Adana, İzmir, Bursa, Antalya, Giresun, Hatay ve Malatya’da tam 500 polisin katılımıyla ‘Son Haciz’ adı verilen dev bir operasyon gerçekleştirildi. Daha önce belirlenen adreslere ardı ardına şok baskınlar düzenlenirken, İzmir’de yaşayan ve söz konusu çetenin de liderliğini yaptığı öne sürülen A.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 33 zanlı gözaltına alındı.


Bu arada Adana’da bir zanlının yakalanması için yunus ve diğer polis ekipleri adrese baskın yaptı. Yapılan baskında aynı avlu içinde bir kaç ev bulunduğu için polis evden çıkan şahıslara zanlıyı sordu. Ancak şahıslar zanlının burada olmadığını annesinin evinde olduğunu ileri sürdü. Polis şahısların durumundan şüphelenerek evleri aramaya devam edince zanlı evin çatı katında yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:15
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