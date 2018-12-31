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Son günlerin tartışma konusu Türk sinema sektörü

Bilet fiyatlarında hakları verilmediği gerekçesiyle yapımcıların salon işletmecilerini boykot ederek filmlerini vizyona sokmayacağı iddiaları son günlerde kültür sanat gündemini meşgul ediyor- Bazı yapımcılar, sinema salonu işletmecileri ve dağıtımcı firmalar arasında tartışma konusu olan sinema sektöründe bu yıl, 2 bin 692 sinema solonunda gösterime giren filmlerden yaklaşık 875 milyon lira hasılat elde edildi

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:20
Son günlerin tartışma konusu Türk sinema sektörü

İSTANBUL (AA) - MUSA ALCAN - Bilet fiyatlarında hakları verilmediği gerekçesiyle yapımcıların salon işletmecilerini boykot ederek filmlerini vizyona sokmayacağı iddiaları son günlerde kültür sanat gündeminde önemli yer tutuyor.

Bazı yapımcılar, sinema salonu işletmecileri ve dağıtımcı firmalarla birlikte sektörün paydaşlarından farklı açıklamalar gelirken, Türkiye'de büyük bütçeli ve çok izlenen filmlere imza atan Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar, konuya sosyal medya hesaplarından dahil oldu.

Son yıllarda 1 milyar liraya yaklaşan hasılatıyla Türk sinema sektörü de Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere farklı kurumların destekleri, yeni yapımcılar ile genç sinemacıların ortaya çıkması ve teknolojinin gelişmesiyle endüstri olma yolunda hızla ilerliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2018'in son haftası baz alındığında bu yıl 68 milyon 775 bin 787 kişi Türkiye'deki sinema salonlarında film izledi.

- İlk sırada yerli yapımlar

Yerli ve yabancı filmlerden bu yıl yaklaşık 875 milyon lira hasılat elde edilirken, listenin ilk sırasında 6 milyon 229 bin 522 izleyici ve 82 milyon 107 bin 772 lira hasılatla "Müslüm" filmi yer aldı.

"Müslüm"ü yerli komedi filmleri takip ederken, "Avengers: Sonsuzluk Savaşı", en çok izlenen 10 film arasında tek yabancı yapım oldu.

Türkiye genelinde aktif ve düzenli çalışan 2 bin 692 sinema salonundan, Cinemaximum markasıyla 905'ine sahip olan Mars Cinema Group, sektörün liderliğini üstleniyor.

Aynı zamanda film dağıtımı yapan grup, dağıtılan filmler ve hasılatları değerlendirildiğinde 2015'ten bu yana pazar payını yüzde 29'un üzerinde tutuyor.

- Dağıtımın ilk sırasındaki pay yaklaşık yüzde 44

Güney Koreli sinema işletmecisi CJ CGV tarafından 2016'da satın alınan grubun, 2014'te yüzde 6,31 olan payını, bu yıl 70 filmle 30 milyon 201 bin 205 kişiye ulaşarak yüzde 43,91'e yükselttiği gözlemleniyor.

Sinema işletmecilerinde Cinemaximum'u, yaklaşık 180'er salonu bulunan Cinema Pink ve Avşar sinemaları takip ediyor.

Sektörde Cinemarine Sinemaları 145, Cinens ve Prestige Sinemaları 100'er, Site Sinemaları ise 90 salonla en çok koltuğu bulunan işletmeler arasında yer alıyor.

- Toplam koltuk sayısı yaklaşık 330 bin

Diğer sinema işletmeleri de hesaba katıldığında, Türkiye'deki salonlarda tek seansta yaklaşık 330 bin koltukta film izlenebiliyor.

Dağıtımcı firmalarda ise Paramount ve Universal iştiraki olan olan UIP, bu yıl dağıtımını yaptığı 43 filmle yaklaşık 13 milyon izleyiciye ulaşarak yüzde 18,75 ile ikinci sırada yer alıyor.

Bu yıl en çok hasılat getiren filmlerin dağıtımcıları arasında UIP'yi yüzde 12,64 ile yerli bir işletme olan TME Films, yüzde 10,22 ile Güney Koreli CJ Entertainment Turkey ve yüzde 9,31 ile ABD merkezli Warner Bros. bulunuyor.


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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:20
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