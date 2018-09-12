Son fotoğraflar geldi! Hareketlilik devam ediyor
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı iş makineleri ile askeri araçlar Hatay'a vardı.12 Eylül 2018 Çarşamba 16:56
Türkiye'nin farklı kentlerinde konuşlu birliklerden gelen tank ve zırhlı personel personel taşıyı yüklü askeri tırlar, zırhlı askeri iş makineleri ve lojistik araçlarından oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine geldi.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan, sınır ilçelerindeki askeri hareketlilik sürüyor.
Sınır hattının bazı yerlerine askeri iş makinelerince mevzi kazıldığı görüldü.
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