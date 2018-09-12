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Son fotoğraflar geldi! Hareketlilik devam ediyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen  zırhlı iş makineleri ile askeri araçlar Hatay'a vardı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:56
Son fotoğraflar geldi! Hareketlilik devam ediyor

Türkiye'nin farklı kentlerinde konuşlu birliklerden gelen tank ve  zırhlı personel personel taşıyı yüklü askeri tırlar, zırhlı askeri iş makineleri  ve lojistik araçlarından oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine geldi.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu  birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, sınır ilçelerindeki askeri hareketlilik sürüyor.

 Sınır hattının bazı yerlerine askeri iş makinelerince mevzi kazıldığı görüldü.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:56
  1. Hatay
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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