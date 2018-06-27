Son düzlükte depara kalkanlar kazanacak

Sınava günler kala Kültür Akademi’den Eğitim ve Rehberlik Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Salim Ünsal, Mehmet Canıtatlı’nın sorularını cevaplandırdı

SINAV SİSTEMİNDEKİ EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK HANGİ ALANLARDA YAPILDI?

Geçen yıla kadar farklı zamanlarda 6 oturumda tamamlanan sınav, bu yıl üç oturuma düşürüldü. Puan türleri 18’den 5’e indirildi. Soru sayıları azaltıldı buna bağlı olarak öğrencinin bir soruya ayırması gereken zaman fazlalaştı. Matematik ve Türkçe gibi derslerin etkinliği daha da artırıldı. Bunların arasında en olumlu bulduğumuz değişim ise eğitim döneminin içinde; mart ayında yapılan YGS kaldırılarak sınav eğitim döneminin sonuna yani haziran ayına alınması oldu.

TYT SORULARI VE MÜFREDATTA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Son yıllarda lise müfredatlarında kademeli olarak bir değişikliğe zaten gidilmişti. Bu da zaten doğal olarak sınavın içeriğine ve niteliğine büyük ölçüde yansıyordu. Bu yıl ilk kez uygulanacak TYT’nin müfredatı ve soru standartları bundan önce uygulanan YGS’lere az da olsa benzerlik gösterse bile genel olarak farklılıklar da içerecek diye bekliyoruz. ÖSYM tarafından yayınlanan örnek TYT soruları beklediğimiz farklılıkları gösterir nitelikteydi. Soruların ezberden ziyade akıl yürütmeye dayanan, analitik yeteneği ölçebilen, dili kullandırabilen ve matematiksel işlemlerden yararlandırabilen yapısının göze çarptığını gördük. Özellikle Dil Bilgisi konu dağılımı ve matematik sorularının yapısal olarak değişeceğini söyleyebiliriz. Sosyal ve Fen Bilimleri sorularında YGS’ye benzerlik daha ön planda.

OBP’NİN KATKISINDA BİR DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile ilgili yeni sistemde bir değişikliğe gidilmedi. Adayların yerleştirme puanları hesaplanırken yine diploma notunun yüzde 60’ı alınan sınav puanı üzerine ilave edilecek. Ancak yeni sistemde hem başvuru sayısının fazlalığı hem de sıralama sıkışması nedeniyle 1 puanlık dilime düşen öğrenci sayısının yüksek olma olasılığı OBP’nin etkinliğini önemli ölçüde artırdı diyebiliriz. Bu nedenle sınavın sonuçları itibariyle adayların diploma notları geçen yıllarda uygulanan sınavlara oranla çok daha önemli hale geldi.

SINAV SÜRESİ DAHA AVANTAJLI HALE NASIL GETİREBİLİRLER?

İyi ölçme değerlendirme aygıtlarının en az soruda en iyi sonucu elde etmesi beklenir. Soru sayısı azaldıkça ölçme değerlendirme tekniği açısından ise risk artar. İşte bu nedenle hazırlanacak soruların eleyici olmak yerine seçici nitelikte olması gerekiyor. Sınav süresi ölçme değerlendirmenin başarıyı doğrudan etkileyen bir ayağı. Elbette 1 soruya 1 dakika zaman ayırmak yerine 2, 2 buçuk dakika zaman ayırmak öğrenci performansına olumlu yansıyacaktır. Önceki sistemde bilgi ile yarışın yanında bir de zaman ile yarış gibi bir belirleyici vardı. Bu sınavın özellikle AYT ayağında adayların yeterince uzun zamanları olacak ve bu da sonuçlara olumlu yansıyacaktır.

AYT’DE HANGİ ALAN SORULARI CEVAPLANDIRILMALI?

Tüm adaylar 30 Haziran tarihinde TYT’ye girecekler. AYT için başvurusunu yapmış adaylar da 1 Temmuz Pazar günü AYT’ye katılacaklar. TYT’de bir test ayrımı yok ama AYT’de öğrenciler tercih edecekleri yükseköğretim programının puan türüne katkı sağlayan testleri cevaplandıracaklar. Sözel tercihler yapacak adaylar 180 dakikalık sınav süresinde 40 Edebiyat Sosyal Bilimler-1 testini, 40 da Sosyal Bilimler-2 testindeki toplam 80 soruyu cevaplandıracaklar. Diğer puan türlerinden tercih yapmayacaksa diğer testlerden soru cevaplandırmasına gerek yok. Eşit Ağırlıklı adaylar ise 180 dakikalık sınav süresince 40 Edebiyat Sosyal Bilimler-1 testini ve 40 da Matematik testindeki toplam 80 soruyu cevaplandıracaklar. Eğer bir aday hem Sözel, hem de Eşit Ağırlıklı puan türleri ile öğrenci alan programları seçecekse 180 dakikalık zaman dilimi içinde Edebiyat-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2 ve Matematik testlerini cevaplandırması yetecek. Aynı aday Matematiğin yanında Fen bilimleri sorularını da cevaplandırırsa Sayısal puanı da hesaplanacak.

TYT’DE TESTLERİN KATKISI NE OLACAK?

TYT’de Türkçe ve Temel Matematik testleri, Fen ve Sosyal bilimler testlerine oranla daha etkili olacak. TYT Puanının yaklaşık yüzde 33’nü aday Türkçe testinden, yüzde 33’nü Temel Matematik testinden, yüzde 17’sini Sosyal Bilimler testinden ve yüzde 17’sini de Fen Bilimleri testinden karşılayacak. Aslında 1 sorunun getirisi itibariyle genel bir benzerlik gözlenecek ama Fen ve Sosyal Bilimler sorularının daha az oluşu bu testlerin TYT puanına katkısını doğal olarak azaltmış olacak.

AZALAN SORU SAYISI, PUAN HESAPLAMASINI NASIL ETKİLEYECEK?

Soru sayısının azalması demek 1 doğrunun daha çok puan getireceği, 1 yanlışın ise yine daha çok puan götüreceği anlamına geliyor. Puanlar önceden olduğu gibi 100-500 aralığında hesaplanacak. Hesaplanacak değerler itibariyle bir farklılık yok ancak soru sayısının azalması 1 sorunun katsayı değerini önemli ölçüde artıracak. Geçmişte 1 doğru ile 2 buçuk puan elde eden aday bu sistemde 1 doğru ile 3 buçuk puanı alabilme şansını elde edecek. Adayların daha dikkatli olmaları gereken bir sınav ve 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğünü asla unutmamaları gerekiyor.

ADAYLAR SON GÜNLERİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİ?

Sınava az bir süre kaldı. TYT nispeten 9 ve 10. Sınıf konularının imbiklendiği bir sınav olacak. Belki 11 veya 12. Sınıfın ortak derslerinden de az da olsa soru gelebilir ama bu olasılık yüksek değil. Bu nedenle adayların lisenin ilk kademesine ilişkin ortak derslerin mantığını, kurgusunu, bilgisini iyi tahlil etmeleri gerekiyor. Artık şu dönem itibariyle hem TYT hem de AYT konularının bitmiş, halledilmiş olduğunu umuyoruz. Yeni şeyler öğrenmek yerine tekrar ve sınav denemesi çözmek yapılabilecek en iyi işler arasında.

Sınavın bir hafta ötelenmesi hazırlık sürecini artırmak açısından bir fırsat oluşturdu. Ancak sıcak havayla birlikte rehavetin bedene düşmesi nedeniyle bir de sınav bir hafta ötelenince bunu bir tembellik fırsatına dönüştürme riski de yok değil, aman dikkat...

Beklentisi olan, hedefi olan bir aday için bu süreç asla tembelliği kaldıracak bir süreç değil. Elbette 7/24 masa başında ders çalışmayacak adaylar. Elbette bir sosyal varlık olarak toplum içine çıkacak, bir fizyolojik varlık olarak temel ihtiyaçlarını gidermeye zaman ayıracak. Ama bunu bir plan ve program doğrultusunda yapmaları çok önemli

YKS’DE HAM PUAN KURALI DEĞİŞTİ

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS’de TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verildi. 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellemeye gidildi.

KÜLTÜR’ÜN ADAYLARI SINAVA HAZIR

“Biz okullarımızda bir taraftan Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını tam anlamıyla veriyor, diğer yandan da öğrencilerimizin merkezi sınavlarda iyi bir performans sergilemesine olanak sunacak ek çalışmaları yapıyoruz” diyen Salim Ünsal, kurum olarak yeni dönemle ilgili yaptıklarının da şöyle anlattı:

SINAV AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR

“Değişen sınav müfredatına göre dokümanlarımız güncellendi. Deneme sınavlarımızı yeniledik. Öğrencilerimizi her hafta deneme sınavına alarak onların sınav deneyimi kazanabilmelerini sağladık. Öte yandan; yaptıkları öğrenmelerin kalıcı olabilmesi için geçitli etkinlikler ve uygulamalar gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin deneme sınavlarındaki performanslarına göre rehberlik servisimiz her ay öğrenci ile görüşüp sorunları gideriyor ve hedefler belirliyor. Öğrencinin çalışma alışkanlıklarını takip ediyor. Sınavın ders ve test hazırlık boyutunda da öteye bir de psikolojik hazırlık süreci var. İşte bu konuda da öğrencilerimizle sınav psikolojisi, kaygı ve stresle başa çıkabilme yollarını çalıştık. Sınavın bir amaç değil araç olduğunu onlara kabul ettirmeye çalışıyoruz.”

VELİLERE DÜŞEN GÖREVLER

Anne babaların sürece dolaylı katılımlarının olmasını bekliyoruz. Sürecin asli aktörleri her zaman aday öğrencilerdir.

ŞARTLANMADAN DESTEKLEYİN

Anne babaların mümkün mertebe öğrencinin performansından daha üstte bir beklentiye girmemeleri gerekir. Böyle bir beklentide olmasınlar demiyorum ama en azından bunu tavır ve davranışları ile çocuğa sürekli hissettirmek özellikle bu dönemde aday öğrencinin kaygısını artırır. “Sana güveniyorum, sen başarırsın...” gibi gizli şartlı destek içeren motivasyon cümleleri bazen yerini bulmayabilir hatta kaygıyı daha da artırabilir. Tam tersine umursamaz gibi görünmek de çocuğun “kendimi kanıtlasam da değer verecek bir çevrem olmayacak sanki” kaygısına ve düşüncesine düşmesine yol açabilir.

ÖDÜL YA DA CEZAYI DÜŞÜNMEYİN

Yerine göre sürece ilişkin şeylerden konuşmak ve genel olarak tarafsız kalabilmeyi başarmak veliler için iyi bir yol olacaktır. Çocuğa bakışımızı sınava ve sonucuna endeksli hale getirmekten uzaklaşmak da yararlıdır. Özellikle sınav sonucuna dayalı ödül ve cezaların şu günlerde gündemi işgal etmemesi gerekir. Hedefi olan bir çocuk veya genç için kazanılan statüden daha büyük bir ödül olmayacaktır.

HEDEFE ULAŞMADA EĞİTİM KURUMLARININ ROLÜ

Sınavlardaki performans öğrencinin bireysel performansıdır bir kere bunu baş köşeye koyalım. Her öğrenci kendi yalnızlığı ile yüz yüze bu sınava katılır ve kendi içindekileri cevap kağıdına yansıtır.

Sınav salonuna gidinceye kadar da elbette ebeveyninin, öğretmeninin, arkadaşlarının, çevresinin ve okulunun katkısı da asla yadsınamaz. Çalışma disiplini kazandırmak, yol yordam öğretmek, özgüven vermek, öğrencinin kendini ve yapabildiklerini tanımasını sağlamak, ona iyi, deneyimli, güleryüzlü ve uzman bir öğretmen ekibi ile katkı sunmak okulun görevleri arasındadır. Kültür Temel liseleri de yarım asırdır bu fonksiyonunu yerine getirmeye çalışıyor. Bizler yeni bir lise türüyüz ama deneyimlerimiz çok eski. Özellikle sınav deneyimi konusunda çocuklarla, öğrencilerle paylaşılacak çok sayıda anımız olduğunu biliyoruz. Dinamik bir ekibiz. Genç kuşağın isteklerini biliyor, onlarla iyi bir diyalog ve işbirliği içinde süreci yürütüp yönetiyoruz. Kültür Eğitim Kurumları olarak, bizim en önemli artımız, üniversitelerin nitelikli bölümlerine yerleştirdiğimiz ve çoğu mezun olup iş hayatının içinde olan onbinler…

KAÇ SORU OLACAK?

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler YGS’de Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinde 160 sorudan oluşan bir testten sorumluydu. Yeni sınavın ilk oturumunda ise sadece 80 soru olacak. LYS’nin yerine geçecek ikinci oturum ise Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testi için 40 ayrı soru bulunacak. Yabancı dil sınavına girecek adaylara ise 80 soru yöneltilecek.

GİRİŞ BELGENİZİ GÖRÜN

2018 YKS giriş belgesi geçen hafta ÖSYM tarafından erişime açıldı. “https://ais.osym.gov.tr/” adresinden erişime açılan belgede, adayların YKS sınava gireceği okul dahil diğer detaylar yer alıyor.

TYT’DE BARAJ PUANI

30 Haziran’daki Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 322 bin 421, 1 Temmuz’daki ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) ise 1 milyon 982 bin 669 kişi başvurdu. Herkesin girmesinin zorunlu olduğu TYT’nin baraj puanı 150. Lisans seçeceklerin başvurduğu ikinci oturum AYT’de tercih hakkı kazanabilmek için adaylar 180 barajını geçmek için uğraşacak.