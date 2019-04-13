Son dönemde Düzce’de de sayları artıyor Büyük şehirlerde görülen trafik ışıklarında dilencilik son dönemde Düzce’de de sıkça görülmeye başladı.

Büyük şehirlerde görülen trafik ışıklarında dilencilik son dönemde Düzce’de de sıkça görülmeye başladı. Ancak dilenciler kendi hayatlarını tehlikeye attığı gibi sürücülerinde kaza yapmasına sebebiyet verebiliyorlar.

Düzce’de son dönemde trafik ışıklarında dilencilik artmaya başladı. Düzce’nin yoğun trafik yaşadığı Çoban, Öztürkler ve Olimpiyat Kavşaklarını paylaşan dilenciler kırmızı ışığa yaklaşan sürücülerin önüne atlayarak para koparmaya çalışıyorlar. Kırmızı ışıkta aniden çıkan, yeşil ışıklarda ise ortadan kaybolan dilenciler sürcüleri de canından bezdiriyor.

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