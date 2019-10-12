Son divan sanatçısı Şahin Uçar’ın sanal akademisi sahinucar.com.tr yayına girdi

Tarih felsefecisi, şair ve müzisyen Şahin Uçar’ın kişisel internet sitesi sahinucar.com.tr yayına girdi.

Divan sahibi şon şairimiz olan Uçar’ın hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı sitede, ünlü tarih felsefecisinin verdiği konferanslar ile bazı eserlerine de ulaşılabiliyor. Henüz gençlik yıllarında Süheyl Ünver, Kemal Batanay, Hamid Aytaç, Münir Nureddin Selçuk gibi sanatçılardan hat sanatı, klasik Osmanlı müziği ve süsleme tasarımları üzerine ders alan Uçar, aldığı tarih eğitiminin ardından akademik hayata girdi. Hem klasik hem de modern tarzda şiirler yazdı. Eski dilde yazdığı şiirlerini, geleneksel Osmanlı divanı tarzında kitaplaştırdı.

Yılmaz Öztuna: Tam manasıyla bir allame

Edebiyatçı Beşir Ayvazoğlu’nun onu anlatırken, “Türkiye’de tarih felsefesi yapabilecek birisi varsa, biri bence Şahin’dir, çünkü sağlam bir altyapıya sahiptir.” dediği Uçar hakkında, tarihçi Yılmaz Öztuna da, “Tam manasıyla bir allamedir” ifadesini kullanıyor.

'Sanal akademi' formatında

Şahin Uçar’ın hayatı ve eserleriyle ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı sitede, ünlü tarih felsefecisinin tarih ve sanat üzerine verdiği doyurucu konferanslara ulaşılabiliyor. Uçar’ın felsefi yolculuğunun etkili biçimde anlatıldığı sahinucar.com.tr, ziyaretçilerine kültürel bir yolculuk vadediyor.

Son divan sanatçısı olan Uçar'ın geniş bilgi birikimini insanlığa aktarma amacıyla açılan internet sitesi, adeta bir sanal akademi görevi görüyor.