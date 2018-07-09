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Son dakika yeni Bakanlar Kurulu kabinesi saat kaçta yemin edecek? İşte yeni kbine tam listesi

Türkiye 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtiğinden Başbakanlık sistemi ortadan kalktı. Bunun yanında bazı bakanlıklar da kapatıldı. Yeni yayınlanan KHK ile kapatılan bakanlıklar aşağıda yer almakta. Öte yandan yeni kabineye giren bakanlar yarın saat 15:00'da yemin edecekler

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:10
Son dakika yeni Bakanlar Kurulu kabinesi saat kaçta yemin edecek? İşte yeni kbine tam listesi

Türkiye 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtiğinden Başbakanlık sistemi ortadan kalktı. Bunun yanında bazı bakanlıklar da kapatıldı. Yeni yayınlanan KHK ile kapatılan bakanlıklar aşağıda yer almakta. Öte yandan yeni kabineye giren bakanlar yarın saat 15:00'da yemin edecekler

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni KHK ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedilirken bazı bakanlıklar da birleştirildi.

Erdoğan'ın yardımcıları son dakika açıklandı! İşte yeni kabinedeki bakanların isimleri

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:10
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