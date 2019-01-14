İnternet sitelerine neden girilemedi? Türkiye’ye siber saldırı mı oldu?

Türkiye genelinde akşam saatlerinde internet sitelerine giremeyen vatandaşlar internet sitelerine neden girelemediğinin cevabını araştırılırken, Türkiye’ye siber saldırı mı oldu? sorusu gündeme geldi.

Akşam saatlerinde çok sayıda internet sitesine giriş sağlanamadı. İnternet kullanıcıları çok sayıda internet sitesine ulaşım sağlamaması üzerine Türkiye’ye karşı bir siber saldırı mı oldu sorusu gündeme geldi. Pek çok siteye giriş sağlanamamasının nedeni, Türkiye, internet altyapısında yurtdışı çıkışıyla alakalı sorun olmasından kaynaklı olduğu iddia edildi.

Öte yandan, siber saldırı verilerine göre Türkiye öğle saatlerinde dünya genelinde en çok siber saldırıya uğrayan ülke oldu.