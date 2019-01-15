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Tunç Soyer İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı koltuğuna oturacak!

CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı nihayet belli oldu. CHP, İzmir Büyükşehir'de adayını çıkarmakta zorluk çekiyor, CHP ile İYİ Parti arasında İzmir belediye başkan adayı konusunda kriz oluştu gibi haberler günlerdir konuşuluyordu. CHP İzmir belediye başkan adayları 2019, İzmir büyükşehir belediye başkan adayları 2019, Tunç Soyer İzmir büyükşehir belediye başkan aday adayı olarak ismi açıklandı.

15 Ocak 2019 Salı 11:06
Tunç Soyer İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı koltuğuna oturacak!

CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı nihayet belli oldu. CHP, İzmir Büyükşehir'de adayını çıkarmakta zorluk çekiyor, CHP ile İYİ Parti arasında İzmir belediye başkan adayı konusunda kriz oluştu gibi haberler günlerdir konuşuluyordu. CHP İzmir belediye başkan adayları 2019, İzmir büyükşehir belediye başkan adayları 2019, Tunç Soyer İzmir büyükşehir belediye başkan aday adayı olarak ismi açıklandı.

CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu?

CHP İzmir belediye başkan adayı son dakika belli olduğu haberi geldi. Eski CHP milletvekili Barış YarkadaşCHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'nın Tunç Soyer olduğunu öne sürdü. Yarkadaş, şöyle konuştu: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, dün gece yaklaşık 2 saatlik bir toplantı yaptı. İstanbul ve İzmir adayları ilk kez konuşuldu. İstanbul ve İzmir'de CHP'nin yönettiği belediyelerin adayları açıklanması 24-25-26 Ocak'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısına bırakıldı. Ama çarşamba günü CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanması yönünde bir karara varıldı. Bu aday da Sayın Genel Başkan'ın 2014'ten beri kafasında olan, aslında 2014'te aday göstermek istediği ancak Aziz Kocaoğlu'nun FETÖ'cülerin kumpası dolayısıyla 370 yıllık bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalması sonucu yeniden aday gösterildiği için Seferihisar'da görevine devam eden Tunç Soyer"

Tunç Soyer kimdir hangi görevlerde bulundu?

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:06
  1. İzmir
  2. İstanbul
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