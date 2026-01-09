Terör sevici İstanbul Barosu’nun terör davasında karar açıklandı! Madalya da taksaydınız...

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin, öldürülen 2 teröristi gazeteci gibi gösteren açıklamaları nedeniyle “örgüt propagandası” ve “yanıltıcı bilgi yayma” suçlamalarıyla yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 5 Ocak’ta başlayan duruşmanın son gününde baro yöneticilerinin son sözleri alındı.

BARİ MADALYA DA TAKSAYDINIZ

Mahkeme heyeti karar için ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti tüm baro yöneticileri için oy birliğiyle beraat kararı verdi.

Suriye’deki PKK operasyonunda çıkan çatışmada öldürülen teröristlerin gazeteci olduğunu iddia eden İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesinin, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 12'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken beraat ettirilmesi vicdanları yaraladı. Kamuoyunda karar için 'Madalya da taksaydınız bari' tepkileri yükseldi.