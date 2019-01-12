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Son dakika! Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'den çekilme konusuna ilişkin yapmış olduğu son dakika açıklamasında, "Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçesini anlıyoruz" dedi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:58
Son dakika! Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'den çekilme konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçesini anladıklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalına konuşan Pompeo, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçelerini anlıyoruz." dedi.

"Çekilmeyeceğimizi söylüyoruz"

Pompeo, Orta Doğu'da varlıklarının devam edeceğini de belirterek, "Müttefiklerimize bölgeden çekilmeyeceğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önceliğinin terör örgütü DAEŞ'i ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Pompeo, bunu da bölgedeki müttefikleriyle iş birliği içerisinde gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Cemal Kaşıkçı açıklaması: İş birliğimiz devam edecek

Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen gazeteciCemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olanların hesap vermesini istediklerini ifade etti.

Pompeo, Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ilişkilerin gazeteci Kaşıkçı cinayetiyle sınırlandırılmasının mümkün olmadığını da söyleyerek, "Suudi Arabistan, ABD'nin önemli müttefikidir ve iş birliğimiz devam edecektir." diye konuştu.

İran konusuna dair ise Pompeo, şunları kaydetti:

"İran halkının, rejimin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmesinin kabul edilemez olduğunu bilmesi gerekir. İran halkının sesini duymak istiyoruz. İran halkının, onlar için onurlu bir hayat istediğimizi bilmesi gerekir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:58
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Türkiye açıklaması
  3. Son dakika

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