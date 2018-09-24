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Son dakika olarak duyuruldu! Trump o ismi kovuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisini köşeye sıkıştıran Rusya soruşturmasının arkasındaki isim olan Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ı kovacağı bildirildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:35
Son dakika olarak duyuruldu! Trump o ismi kovuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ı kovuyor.

Deprem etkisi yaratan haberi Amerikan Associated Press (AP) son dakika koduyla duyurdu.

New York Times gazetesi, hafta sonu yayınladığı haberinde Rosenstein’ın Trump’ın sesini kaydetmeyi teklif ettiğini sayfalarına taşımıştı. Rosenstein, seçimlerdeki Rusya parmağını araştıran özel savcı Robert Mueller’i soruşturmaya atayan isim.

Başkan Trump, soruşturmaya izin verdiği için Adalet Bakanı Jeff Sessions’a daha önce birçok kez ateş püskürdü.

Giderek derinleşen soruşturmada avukatı ve kampanya müdürü itirafçı olan Trump için, azil tartışmaları aylardır sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 18:35
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