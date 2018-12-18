Son dakika koduyla duyuruldu! Sonunda yakalandı
Faslı yetkililer, 2 İskandinavyalı kadını kafalarını keserek öldürdüğü iddia edilen bir şüphelinin yakalandığı duyurdu.18 Aralık 2018 Salı 12:17
Uluslararası ajansların 'son dakika' koduyla servis ettiği habere göre, Faslı yetkililer iki İskandinavyalı'yı öldürdüğü iddia edilen bir kişinin yakalandığını açıkladı.
Dün açıklama yayımlayan Fas İçişleri Bakanlığı, Danimarkalı ve Norveçli iki kadının cesedinin Atlas Dağları'nda bulunduğunu ifade etmişti.
Gözde yürüyüş bölgesinde cesedi bulunan kadınların boyunlarının büyük hasar gördüğü de aynı açıklamada belirtilmişti.
Bazı yayın organları kadınların kafalarının kesildiğini öne sürmüş
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