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Son dakika koduyla duyuruldu! Malezya kralı tahtı bıraktı

Malezya Kralı V. Muhammed, 3 yıldır oturduğu tahtı bıraktı. Geniş yankı uyandıran olayı uluslararası ajanslar 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu.

06 Ocak 2019 Pazar 14:47
Son dakika koduyla duyuruldu! Malezya kralı tahtı bıraktı

Malezya'da Aralık 2016'da üç yıl önce tahta oturan Kral V. Muhammed, görevini bıraktı.

Ülkenin 15. kıralının tahttan ayrılacağı resmi açıklamayla duyuruldu, gelişmeyi Reuters haber ajansı 'son dakika' koduyla geçti.

50 yaşındaki Kral V. Muhammed, geçen yılın son aylarında eski bir Rus güzeliyle evlenmiş ve düğün dünya çapında yankı bulmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 14:47
  1. Malezya Kralı 5. Muhammed
  2. Kral Muhammed
  3. Malezya Kralı tahtı bıraktı
  4. son dakika koduyla duyuruldu

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