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Gündem Son dakika! İstanbul'da motokurye hizmetine lodos engeli
Gündem

Son dakika! İstanbul'da motokurye hizmetine lodos engeli

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:10:00 -
Son dakika! İstanbul'da motokurye hizmetine lodos engeli

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

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