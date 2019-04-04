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Son dakika... İstanbul'da 18 ilçede oylar yeniden sayılıyor

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılıyor.

04 Nisan 2019 Perşembe 06:16
Son dakika... İstanbul'da 18 ilçede oylar yeniden sayılıyor

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

Bayrampaşa'da geçersiz oylar yeniden sayılıyordaha fazla video için

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 06:16
  1. İstanbul
  2. secim2019
  3. Çatalca
  4. Sarıyer

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