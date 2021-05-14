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Dünya Son dakika! İsrail askeri Gazze'ye girdi
Dünya

Son dakika! İsrail askeri Gazze'ye girdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 00:43:00 - 2021-05-14 01:03:58
Son dakika! İsrail askeri Gazze'ye girdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu.

Netenyahu'dan açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi ve bu operasyon gerektiği sürece devam edecek” dedi.

Ayrıntılar geliyor....

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