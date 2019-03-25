İŞKUR alımları son dakika 2019

Son dakika İŞKUR alımları 2019. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamuda istihdam edilmek üzere alımı yapılan kurumları son dakika personel almaya devam ediyor. İŞKUR personel alımlarına ilişkin son dakika İŞKUR 2019 personel alım ilanları yapınlandı. İŞKUR 2019 alımlarına göre, 174 depo sevkiyat sorumlusu personel alımı yapacak. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İŞKUR kamu personeli alım ilanlarına kimler başvurabilir? İşte o detaylar.

İŞKUR tarafından yapılan yeni iş ilanları kapsamında yeni personel alımı gerçekleşecektir. Yeni yayınlanan iş ilanları kapsamında toplamda 174 depo sevkiyat sorumlusu personel alımı yapılacaktır. Başvurular İŞKUR üzerinden olup, yayınlanan iş ilanları Türkiye genelindedir. İŞKUR personel alımı için aranan şartlar ve istenilen nitelikler her bir işlanında farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, Depo sevkiyat personel alımı için başvuru yapacak adaylardan öncelikli olarak aktif bilgisayar kullanımı MS Office programlarına hakim olmaları gerekmektedir.

Aşağıda, İŞKUR tarafından yayınlanan işçi alımı ve genel personel alımı ile ilgili özet atlatımlı başvuru listesi yer almaktadır. İstenilen iş ilanı hakkında detaylı bilgi edinebilmek veya başvuruda bulunabilmek için, belirtilen linki kullanarak başvuru sayfasına ulaşabilir ve buradan e-devlet şifrenizi kullanarak İŞKUR'un resmi sayfasından ön kayıt yaptırabilirsiniz.

İŞKUR hangi pozisyonlarda personel alımı yapılacak?

En az B sınıfı Ehliyeti olan Malzeme alış-Sevkiyat ve dağıtımını yapacak personel alınacaktır.

Haşıl depo elamanı-Tekniker personel alımı yapılacaktır!.

Tercihen forklift ehliyeti olan depo sevkiyat personel alımı yapılacaktır.

Kutu imalatı yapan firmaya kağıt işinden anlayan, depo stok işlemlerini bilen, tercihen ulucom programını bilen sevkiyet sorumlusu alınacaktır.

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İŞKUR TYP alımları son dakika

İŞKUR iş ilanları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2019 İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? Binlerce iş arayana iş bulan İŞKUR personel alımlarına devam ediyor. TYP kapsamında kimler katılımcı olabilir, kimler olamaz ve ücret bilgileri gibi merak edilen konuları haberimizde derledik. Son olarak İŞKUR'da aralarında İstanbul, Çanakkale, Eskişehir gibi illerin de olduğu toplam 13 il için TYP ilanı yayınlandı. İŞKUR KPSS şartlı ya da şartsız Türkiye genelinde pek çok ilan yayınlıyor. İşsiz olan vatandaşların yakından takip ettiği İŞKUR, 53 bin personeli hangi kadrolarda istihdam edecek? 2019 İŞKUR TYP personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

İŞKUR TYP alım şartları neler?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

İŞKUR TYP alımları nasıl yapılmakta?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.