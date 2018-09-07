İran, Irak sınır kapısını kapattı

Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, İran Basra Başkonsolosluğunun yakılması üzerine kentin güneyindeki sınır kapısı Şelamçe’yi kapattı.

Basra’da devam eden gösteriler sırasında bir grup gösterici, bugün İran’ın Basra Başkonsolosluğunu ateşe vermişti.

Öte yandan Irak Meclisi de 12 Mayıs'taki seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine Basra'da yaşanan olaylarla ilgili yarın için "olağanüstü toplantı" kararı almış, meclis basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yarın düzenlenecek acil oturuma Başbakan Haydar el-İbadi ve ilgili bakanların katılacağı duyurulmuştu.

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde artmıştı.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şu ana kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı.