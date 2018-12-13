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Son Dakika... İngiltere Başbakanı Theresa May 117'ye karşı 200 oyla güvenoyu aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May, partisinden 117'ye karşı 200 oyla güvenoyu aldı. İngiltere Başbakanı Theresa May, partisinin güvenoyunu almasının ardından, “Yeni bir görevim var; halkın oy verdiği Brexit’i hayata geçirmek ve ülkeyi yeniden bir araya getirerek herkesin yararına çalışmasını sağlamak." dedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 00:06
Son Dakika... İngiltere Başbakanı Theresa May 117'ye karşı 200 oyla güvenoyu aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May, lider olduğu  Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını kazandı. 

Başbakan May partisindeki güven oylamasını 117’ye karşı 200 oy ile  kazandı.

May’in partisinden güven oyunu almasıyla 12 ay boyunca kendisi  hakkında güvensizlik oyu istenemeyecek.

Muhafazakar Parti içindeki sert Brexit yanlılarının oluşturduğu Avrupa  Araştırma Grubu'nun (ERG) öncülüğünde toplanan güvensizlik mektuplarının  sayısının 48'i geçmesiyle güven oylamasının yapılması kararlaştırılmış, vekiller  yerel saatle 18:00-20:00 arasında oylarını kullanmıştı.

MAY'DEN GÜVENOYU AÇIKLAMASI

Parti içi güvenoylamasını kazandıktan sonra Başbakanlık ofisi “10  Numara”da basına açıklamalarda bulunan May, yeni misyonunu “halkın oy verdiği  Brexit’i hayata geçirmek ve  ülkeyi bir araya getirmek olarak açıkladı.

Bu işe parlamentodan başlanması gerektiğini belirten May, “Bu, bütün  siyasetçilerin bir araya gelmesi ve ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket  etmesiyle başlamalı.” diye konuştu.

May, hakkında güvenoylaması talep edilmesine yol açan Brexit  anlaşmasındaki “tedbir maddesi”  konusunda muhataplarından yasal güvenceler alma  ve milletvekillerinin kaygılarını giderme sözü de verdi.

May hakkındaki güvenoylamasını  117’ye karşı 200 oyla kazanmış olasa  da sert Brexitçi muhaliflerin May’in liderliğine itirazı sürdürebilecekleri  belirtiliyor. Avrupa Araştırma Grubu çatısı altında toplanan Brexitçi Muhafazakar Partili milletvekillerinin, süreç içinde partiden kopabileceği yorumları da  yapılıyor.

May'in, güvenoyu alsa bile hakkındaki güvensizlik oylarının 100'ü  geçmesi halinde istifa edebileceği ifade ediliyordu.

Başbakan May'in otoritesi, temmuz ayında açıkladığı yeni Brexit  yaklaşımının ardından kabinesinde yaşanan istifalarla zayıfladı. İstifa eden 10  bakan arasında bir dışişleri bakanı, 2 Brexit bakanı ve bir çalışma bakanı da yer  aldı.

May, geçen yıl kendi girişimiyle gidilen erken seçimde parlamentodaki  tek başına iktidar çoğunluğunu kaybetmişti.

Başbakan May’in Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmesi ihtimali  halen zor görülüyor.

Bugünkü güvenoylamasında May’e karşı oy veren 117 milletvekilinin yanı  sıra May’in azınlık hükümetine dışarından destek veren Kuzey İrlanda’nın sert  Brexitçi Demokratik Birlik Partisinin de (DUP) anlaşmaya ret oyu vermesi  bekleniyor.

Brexit anlaşması krizinin sürmesi halinde ülkenin AB’den ayrılmasının  gecikmesi veya iptali de gündeme gelebilir.

Bir diğer ihtimal de May’in AB’den anlaşmasız ayrılık kararı vermesi olabilir.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla Brexit kararı  almıştı. Seçmenlerin yüzde 52'sinin Brexit yönünde oy kullandığı ülkede,  kamuoyundaki bölünmüşlük derinleşerek devam etti.

Ülkede AB üyeliği konusunda yeni bir referanduma gidilmesi için  kampanya yürüten gruplar bulunuyor.

KRİZ GETİREN ANLAŞMA

May'in Brexit anlaşması, içerdiği "tedbir maddesi" nedeniyle  İngiltere'de hiçbir kesimi memnun etmemişti.

Madde, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan  Kuzey İrlanda arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi  amaçlıyor. ?

"Tedbir maddesi"yle İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB  ile Gümrük Birliği içinde kalacak. İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği  bu düzenleme içinde ülkenin bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürmesi  gerekiyor. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını  öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici  kontroller" yapılması yer alıyor.?

Anlaşmayla İngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüşeceğini ve Kuzey  İrlanda'nın da ülkeden kademeli kopacağını savunan sert Brexit yanlıları, AB'nin  tedbir maddesinin kaldırılmasını engelleyerek İngiltere'yi Gümrük Birliği ve sonu  belirsiz müzakerelere maruz bırakacağını iddia ediyor. Bu kesimlere göre AB üyesi  ülkeler de tedbir maddesini İngiltere ile ikili sorunlarının müzakerelerinde koz  olarak kullanmaya yönelebilecek.?

Ilımlı Brexit yanlılarıyla AB'de kalma taraftarları ise anlaşmanın  İngiltere'yi üye sıfatıyla yönetiminde söz sahibi olduğu AB'nin pasif parçası  haline getireceği eleştirisini yöneltiyor.

May'in anlaşması parlamentodan onay alırsa, İngiltere ile AB arasında  ülkenin fiili üye olarak kalacağı 4 yıla kadar uzatılabilecek bir geçiş süreci  öngörülüyor. Bu süre içinde tarafların İrlanda sorununa da çözüm getirecek  kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varamaması halinde tedbir maddesinin devreye  girmesi gerekiyor.

May, anlaşmanın parlamentodan geçemeyeceğini öngörerek oylanmasını  ertelemişti. May geçen hafta parlamentoda yapılan kritik oylamalarda parti içi  muhalefetin muhalefet partileri ile hareket etmesi yüzünden yenilgiye  uğramıştı.

May, dün Brexit konusunda muhalifleri tatmin edecek yeni tavizler  almak ümidiyle bazı Avrupalı muhataplarıyla bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 00:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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