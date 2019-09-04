Son dakika: İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış neden istifa etti? Ahmet Bağış kimdir?

Son dakika gelişmesi: İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bağış, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada istifa dilekçesini de paylaşan Bağış'ın dilekçesinde "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Ahmet Bağış kimdir?

1973 yılında Mardin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında yüksek lisansını, 2001’de doktorasını Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 2005 yılına kadar Öğretim Üyesi olarak ders verdi. 2005 yılında İETT’ye atandı. 2005-2010 yılları arasında İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra sırasıyla; Makine İkmal Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak çalıştı. 2014 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 24 Kasım 2017 tarihinde vekaleten Genel Müdürlük görevine getirilen Bağış, evli ve dört çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Ekrem İmamoğlu'nun atama listesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Erkem İmamoğlu, belediyeyi birlikte yöneteceği A takımını belirledi. 23 Haziran yerel seçimleri ile göreve gelen İmamoğlu, aradan geçen 40 günlük süreçte genel sekreter, 7 genel sekreter yardımcısı, 3 başkan danışmanı, bir kurum genel müdürü (İETT) ve İBB'ye bağlı 30 şirketten 22'sine genel müdür ataması yaparak tartışmaları beraberinde getirmişti.

İşte Ekrem İmamoğlu’nun kurumlara yaptığı isimler:

İBB Genel sekreter Yavuz Erkut, genel sekreter yardımcıları Şengül Altan Arslan, Yeşim Meltem Şişli, İbrahim Orhan Demir, Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Murat Yazıcı ve Turgut Tuncay Önbilgin. Başkan danışmanları Murat Ongun, Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz, BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Ömer Güçlü Şeneler, BİMTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Ethem Pişkin, Enerji A.Ş. Genel Müdürü Aslan Değirmenci, Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, Hamidiye ve Güvensu A.Ş. Genel Müdürü Sertaç Nişli, İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Bahaddin Yetkin, İSFALT A.Ş. Genel Müdürü Burak Sırali, İSPARK A.Ş. Genel Müdürü Murat Çakır, İSPER A.Ş.Genel Müdürü Banu Saraçlar, İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı, İSTGÜVEN A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Can Buğday, İSTON A.Ş. Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin, KİPTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Ali Kurt, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın, Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman, Spor A.Ş. Genel Müdürü İzzet Renay Onur, Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, UGETAM A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Edin.