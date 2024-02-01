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Gündem Son dakika! Hamas'tan ateşkese ön onay
Gündem

Son dakika! Hamas'tan ateşkese ön onay

Yeniakit Publisher
2024-02-01 21:22:00 - 2024-02-01 21:28:24
Son dakika! Hamas'tan ateşkese ön onay

Hamas, Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdi.

Açıklama Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Ayrıntılar geliyor...

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