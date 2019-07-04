SON DAKİKA! Haberi sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmenlik olarak çalışacak 20 bin öğretmenin beklediği sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu bugünün en çok aranan konuların başında gelmekte. MEB öğretmen atamaları yapılmadan önce sözleşmeli mülakat sonuçlarının heyecanı yaşanıyor. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat alımları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgula. Sözleşmei öğretmen mülakat sonuçları MEB tarafından 4 Temmuz Perşembe günü saat 14:00’da açıklanması bekleniyordu. Fakat saat kaçta açıklanacağı hakkında MEB’den henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz’da alınacak, tercihlerin neticesi ise 16 Temmuz 2019 belli olacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos’ta açıklanacak.

MEB sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman ve yapılacak?

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuç Bilgileri

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Yeri Bilgileri

MEB Resmî Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuç Bilgisi

MEB Resmî Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Yeri Bilgisi

MEB Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuç Bilgisi

MEB Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Yeri Bilgisi

MEB Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Durum Bilgisi

2019 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Başvuru Kılavuzu (2019) kapsamında Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Temsil Yeteneği Mülakatı sonuçları

BİLSEM Öğretmen Seçimi Tercih Yapmaya Esas Puan Sonuçları

MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için tıklayınız