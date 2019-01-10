SON DAKİKA! FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu

FETÖ/PDYnin15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Bolu Dağı'ndaki 'İsmailin Yeri' isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), itirafçı olmak istediğini belirterek, teslim oldu.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bir dönem Bolu Dağındaki İsmailin Yeri isimli ünlü et lokantasının sahibi olan İsmail Çolak'ın, Finlandiyaya kaçtığı tespit edildi. "Umreye gidiyorum" diyerek darbe girişiminden 6 ay önce kentten ayrıldığı saptanan Çolak, dün, itirafçı olarak teslim olmak istediğini Türk makamlarına bildirdi. Talebin kabul edilmesi üzerineİsmail Çolak, uçakla geldiği İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Çolakın, emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.