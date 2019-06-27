Son dakika emeklilik haberleri | SGK-SSK emekli maaşları ne zaman bağlanır, emekli maaşı hangi durumlarda ve nasıl alınır

Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, sigortalılık süresi şartı ve yaş şartı her daim en çok aranan konuların başında gelmekte. Emeklilik talebinden sonra emekli maaşı ne zaman bağlanır merak ediyorsunuz? Belirli bir süre sigorta primi ödenmeksizin SGK’dan emekli maaşı almak mümkün mü?

En az 25 yıl evli kalmış olan kadınlara emekli maaşı bağlanıyor mu? Sorusu sıkça aranan emeklilik haberlerinin başında gelmekte. Belirli bir süre sigorta primi ödenmeksizin SGK’dan emekli maaşı almak mümkün değil. Dolayısıyla prim ödemesi olmayan veya kanunda belirtilen prim gününü tamamlamamış olanlara emekli maaşı bağlanmıyor. Ancak muhtaç dul kadınlarla 65 yaşın üzerinde muhtaç vatandaşlarımıza aile sosyal politikalar aracılığıyla sosyal yardım niteliğinde muhtaçlık maaşı ödendiğini bu maaşın da emekli sigorta maaşı olmadığını belirtmekte yarar var.

Kaç gün prim ve kaç yılında emekli olunur | Emeklilik yılı hesaplama