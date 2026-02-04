Başkan Erdoğan’dan Mısır’da tarihi açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın Başkenti Kahire'ye geldi. İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından iki lider basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

SİSİ: ÇABALAR ELE ALINDI

İki ülke arasında işbirliği çabaları ele alındı. Şarm El Şeyh'te Gazze'de çatışmaların durması için gerekenleri ele aldık. İki çözümlü devletin kurulması önem taşımaktadır. Sudan'daki gelişmeleri de ele aldık. Oradaki devletin bütün kurumlarının da aynı şekillde korunması önem taşımaktadır.

Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Mısır bu anlaşmaların ve çabaların korunması ve yine aynı şekilde İran'daki gelişmeler de ele alındı. Mısır, İran'da nükleer projenin çözüme kavuşmasını ümit etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'ın en aziz misafiridir. İlişkilerimizin daha iyiye gitmesini Allah'tan niyaz etmekteyim.

BAŞKAN ERDOĞAN: İRAN'DAKİ MESELE DİPLOMATİK YOLA ÇÖZÜLMELİ

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mısır'lı kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Çeşitli vesilelerle Mısır'ı 2 kere ziyaret ettim. Karşılıklı ziyaret sayımız 50'ye yaklaşıyor. İnşallah ilişkilerimizin ahd-i zeminini pekiştiriyoruz. Türk firmalarının Mısır'daki yatırımlarının 4 milyar dolara yaklaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasında bu ilişkiler turizme de yansımıştır. Mısır halkı Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip iki komşu ülkeyiz. Ortak gündemimiz Filistin! Şurası bir gerçek ki ateşkes olmasına rağmen insani dram devam ediyor. Geçen hafta 30 kardeşimiz şehit oldu. Bu saldırıları ve ihlalleri reddediyoruz. Bu konuda da Mısır'la çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü görüşmelerimizde Libya, Sudan başta olmak üzere bölgesel konuları görüştük. Libyalıların önderlik ve sahipliğinde fikir birliği içerisindeyiz. Ateşkesin sağlanması ve sürdürülebilmesini ümit ediyoruz. İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını reddediyoruz. Suriye'nin birliğinin muhafazasına yönelik açıklamaları samimi buluyor destekliyoruz. İran'daki mesele diplomatik yolla çözülmeli.