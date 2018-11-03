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Bedelli askerlik başvurularında flaş gelişme! Mesai hafta sonu da devam edecek

Bedelli askerlik başvuruları nedeniyle askerlik şubelerinde yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluğu göz önünde bulunduran Milli Savunma Bakanlığı askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edileceği bildirildi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 08:46
Bedelli askerlik başvurularında flaş gelişme! Mesai hafta sonu da devam edecek

Milli Savunma Bakanlığınca bedelli askerlik başvuruları nedeniyle askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edileceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bedelli askerlik hizmeti son başvuru tarihi olan 03 Kasım 2018'in hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle; vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi maksadıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecektir.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti için son başvuru tarihinin 3 Kasım 2018 olduğu hatırlatıldı.

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

E Devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra ara çubuğuna "Asal Bedelli Başvurusu" yazarak https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-başvurusu adresine ulaşırsınız. Açılan sayfada başvuru belgenizi görüntüleyeceksiniz. Ödeme yapacağınız bankaya vermek üzere çıktısını alacağınız bu belgede "1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci Maddesi gereğince, bedelli yapmak üzere başvurmuştur" diyecek ve tarafınızdan bu 15 bin TL tahsil edilmesi gerektiği yazacak. Belgeyi aldıktan sonra 3 Kasım'a kadar vaktiniz var.

Yayımlanan kılavuza göre aşağıdaki adımları izleyin;

*Askerlik şubesi, e devlet ya da konsolosluk üzerinden başvuru
*Başvuru belgesi ile Bankaya ödeme yapma
*Dekont ve başvuru belgesi ile askerlik şubesine başvuru
*Celp duyurusunu bekleme ve duyuruyu takip etme
*Planlanan sevk tarihine kadar yoklama yaptırma
*Daha önce yoklama yapılmışsa celp duyurusunda bildirilen sevk tarihinde birliğe sevk
*21 günlük temel eğitim

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 08:46
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