Son dakika: Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu gözaltına alındı | Bülent Kökoğlu kimdir?

İzmir Havalimanı’nda çektiği video ile başörtülülere hakaret eden ve ve 'Pis başörtülüler, ninjalar' gibi akıl almaz ifadeler kullanan Bülent Kökoğlu adlı şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Bülent Kökoğlu bir başka videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür etmişti. Söz konusu isimle ilgili binlerce sosyal medya kullanıcısı İçişleri Bakanlığı'nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adreslerini etiketleyerek hakkında işlem yapılması çağrısında bulunulmuştu. Peki, Bülent Kökoğlu kimdir?

Hakaretler cezasız kalmadı

Halkın iradesine saygısı kalmayan devlet, millet düşmanları seçimlere günler kala yine boş durmuyor. İzmir Havalimanı'nda çektiği video ile başörtülülere hakaretler yağdıran Bülent Kökoğlu'nun skandal bir videosu daha ortaya çıktı.

Kendini bilmez hadsiz yeni ortaya çıkan o görüntülerde milletin seçtiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hiç utanmadan küfür etti.

İzmir Havalimanı'nda çektiği video ile başörtülülere hakaretler yağdıran Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.

Bülent Kökoğlu kimdir?

Kamerasına konuşarak kin kusan Bülent Kökoğlu, videoda İzmir'den geldiğini söylüyor ve arkasından geçen başörtülü kadına da hakaretler yağdırdıktan sonra ülkemize yönelik de çirkin ifadeler kullanıyor.

Kökoğlu olduğu öğrenilen kişi, sosyal medya profilinde yer alan bilgilere göre "uzaktan şifa seansı" yapan bir sahtekar.