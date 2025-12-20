  • İSTANBUL
Yaşam Balıkesir'deki düşen İHA'nın görüntüleri yayınlandı
Yaşam

Balıkesir'deki düşen İHA'nın görüntüleri yayınlandı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. İHA inceleme için Ankara'ya gönderildi.

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi. Dün İzmit'te İHA düşmüş, 15 Aralık'ta ise Ankara'da İHA düşürülmüştü.

Edinilen bilgiye göre, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

